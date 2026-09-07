Разработчик реактивных дронов "Барс" назвал ключевой вызов для "дип-страйков"

"Самое сложное (в разработке дальнобойных дронов - ред.) – это стабильность связи, потому что связь – это один из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность наших БпЛА. Да, на сегодняшний день у нас есть возможности онлайн-управления на территории врага", - отметил разработчик "Барса".

Он также подчеркнул, что в компании используют инструментарии искусственного интеллекта на всех уровнях от разработки и решения инженерных задач до воплощения машинного видения в системы наведения на цель.

"Да, мы используем этот инструмент и мы приблизились к достаточно весомым результатам, когда на так называемой "финальной мили" перед пилотом есть две совершенно понятные вариации: либо ты отдаешь управление оптической системе донаведения, либо управляешь сам", - добавил разработчик.

По его словам, базовая модульность позволила "Барсу" получить три основных категории применения: это DeepStrike, "мидл-страйк" и "фронт-страйк". И вот именно модульность позволила балансировать с объемом топлива и весом боевой части и создать несколько модификаций одного дрона.

Дальнейшая модернизация, направленная на увеличение расстояния поражения и на увеличение боевой части, повлекла за собой незначительные изменения в форм-факторе, но основа, которая была заложена при первых инженерных расчетах, осталась.