Разработчик реактивных дронов "Барс" назвал ключевой вызов для "дип-страйков"
Наибольшим вызовом при разработке дальнобойных дронов является стабильная связь. Дроны "Барс" имеют возможность онлайн-управления на территории врага.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал разработчик реактивных дронов "Барс".
"Самое сложное (в разработке дальнобойных дронов - ред.) – это стабильность связи, потому что связь – это один из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность наших БпЛА. Да, на сегодняшний день у нас есть возможности онлайн-управления на территории врага", - отметил разработчик "Барса".
Он также подчеркнул, что в компании используют инструментарии искусственного интеллекта на всех уровнях от разработки и решения инженерных задач до воплощения машинного видения в системы наведения на цель.
"Да, мы используем этот инструмент и мы приблизились к достаточно весомым результатам, когда на так называемой "финальной мили" перед пилотом есть две совершенно понятные вариации: либо ты отдаешь управление оптической системе донаведения, либо управляешь сам", - добавил разработчик.
По его словам, базовая модульность позволила "Барсу" получить три основных категории применения: это DeepStrike, "мидл-страйк" и "фронт-страйк". И вот именно модульность позволила балансировать с объемом топлива и весом боевой части и создать несколько модификаций одного дрона.
Дальнейшая модернизация, направленная на увеличение расстояния поражения и на увеличение боевой части, повлекла за собой незначительные изменения в форм-факторе, но основа, которая была заложена при первых инженерных расчетах, осталась.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Германии началось производство более 5 тысяч дальнобойных ударных дронов для Украины. Первые образцы уже готовы, а испытанные системы поступят на вооружение ВСУ уже в этом году.