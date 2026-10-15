Разработчик БПЛА объяснил, как машинное зрение снижает нагрузку на операторов разведдронов

Искусственный интеллект (машинное зрение) уже работает как система подстраховки в анализе данных по разведывательным дронам: он снижает нагрузку на операторов, автоматически подсвечивая технику и замаскированные позиции.

Об этом РБК-Украина сообщили в компании TAF Industries.

Как анализируют разведывательные данные

По словам Владислава, руководителя проекта разведывательного БПЛА "Бабка" корпорации TAF Industries, анализ проходит преимущественно в реальном времени. Опытные экипажи месяцами летают над своей зоной ответственности и хорошо ее знают.

Во время вылета их главная задача - визуально сравнить текущую картину с зафиксированной во время предыдущей миссии. К примеру, заметить новые следы от техники, свежевыкопанные траншеи или изменения в ландшафте.

Командные пункты, получающие трансляцию, также фиксируют эти изменения. Если оператор на месте чего-то не заметил из-за усталости, видео пересматривают аналитики на командном пункте и сопоставляют его с другими разведывательными данными.

Искусственный интеллект, по словам собеседника, уже играет роль важной системы подстраховки. Работа оператора разведки очень изнуряющая, поэтому алгоритмы снижают нагрузку: автоматически подсвечиваются объекты, которые по силуэту напоминают технику или замаскированные позиции.

ИИ также используются на стратегическом уровне. Видео с разных бортов собирается на единых серверах, где алгоритмы анализируют массивы данных, например движение вражеских колонн или логистику. Это необходимо для выявления закономерностей и принятия глобальных тактических решений.

Когда разведка более эффективна: днем или ночью?

Владислав отмечает, что это зависит от задач и оснащения подразделения. Днем оператор получает огромный массив визуальной информации и может усердно изучать детали ландшафта. В то же время вражескую технику легко скрыть маскировочными сетками или естественным рельефом.

Ночью разведка производится исключительно с помощью тепловизоров. Количество визуальных деталей резко уменьшается, но любой тепловой объект (работающий двигатель, блиндаж, скопление пехоты) становится очень контрастным на фоне холодной земли. По словам Владислава, ночные камеры стали доступнее, поэтому эффективность разведки в темное время суток существенно возросла.

Оба формата дополняют друг друга: днем анализируют географию, а ночью эффективно обнаруживают скрытые активные цели.

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