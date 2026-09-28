Український "Мавік" із дальністю 30 км: Vyriy Industries представила дрон-розвідник Slavic

Українська компанія Vyriy Industries представила тактичний розвідувальний БпЛА Slavic. Дрон має працювати на дальності до 30 км і триматися в повітрі до 1,5 години. Його вже випробували у семи підрозділах Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Vyriy Industries.

Розроблений як альтернатива китайським коптерам

У компанії пояснюють, що Slavic створили як українську альтернативу китайським комерційним дронам. За словами розробників, він дає розвідувальним екіпажам змогу працювати на безпечнішій відстані від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) і довше залишатися в повітрі. При цьому зберігається звична для операторів DJI Mavic логіка керування.

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

У компанії зазначають, що на окремих ділянках фронту кілзона сягає 20 км у кожен бік. Дальність доступних комерційних дронів обмежує можливість екіпажів працювати на безпечній відстані.

Що відомо про характеристики

Як повідомляють у Vyriy Industries, Slavic оснащений Solid-State батареєю ємністю 40 000 мАг. Вона забезпечує до 1,5 години польоту. Тактична дальність застосування становить до 30 км.

Дрон може працювати без GPS: для навігації він використовує оптичне позиціонування. Система зв'язку працює в широкому діапазоні каналів. За словами розробників, це дає змогу підбирати менш зашумлений канал і краще працювати в складному рельєфі.

Фото: дрон Slavic (Vyriy Industries)

Для спостереження Slavic має денну цифрову 2K-камеру (2560 × 1440) на триосьовому стабілізованому підвісі. Вона забезпечує 10-кратний оптичний і 30-кратний гібридний зум.

Перехід з інших платформ

Серед автоматизованих функцій дрона в компанії називають утримання висоти й положення, автоматичне повернення та посадку. За словами розробників, знайома логіка керування дозволяє екіпажам швидко перейти на нову платформу без тривалого перенавчання.

Комплекс постачається як готова система "з коробки", без додаткових польових модифікацій. Комплектний пульт підтримує інтеграцію із системами ситуаційної обізнаності DELTA та "Кропива". Він також дає змогу транслювати відео в додаток VEZHA безпосередньо з пульта.

Випробування та подальші плани

Slavic пройшов перші бойові випробування у семи підрозділах Сил оборони. Vyriy Industries зібрала зворотний зв'язок від екіпажів і враховує його в подальшому розвитку платформи.

Паралельно команда працює над новими конфігураціями. Вона тестує тепловізійні модулі для нічної розвідки та використання платформи як носія ретранслятора. Також компанія готує платформу до масштабування виробництва й постачання Силам оборони.