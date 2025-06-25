Розробляв крилаті ракети та балістику у РФ: СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику

За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів у Черкаській області, але у 2009 році звільнився та виїхав до РФ.

Після переїзду до Москви Борсук погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс", яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.

На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.

За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олегу Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.