Разрабатывал крылатые ракеты и баллистику в РФ: СБУ сообщила о подозрении инженеру-предателю

По материалам дела, 61-летний фигурант ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в РФ.

После переезда в Москву Барсук согласился занять должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис", которое входит в перечень ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

На этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией существующих навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.

По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

В дальнейшем оккупанты использовали это оборудование для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Соответствующие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Олегу Борсуку о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.