Розроблений для України. У Британії показали інноваційний комплекс ППО Gravehawk

За даними видання, Gravehawk був розроблений для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Починаючи з нуля його створили за 18 місяців. Вартість його розробки склала 6 мільйонів фунтів стерлінгів, що прирівнюється до понад 7 млн доларів.

Міністр оборони Джон Гілі, який відвідував штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що ця система є "доказом довгострокової відданості Британії Україні у її війні з Росією".

Фото: комплекс ППО Gravehawk, створений Британією для України (Forces News)

Що відомо про Gravehawk

Як пишуть журналісти, основою комплексу стали радянські ракети класу повітря-повітря Р-73, адаптовані для використання з наземної пускової установки. До розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні дані наріз не розкривали.

Крім цього, пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері й це легко перевозити установку вантажівками, потягами чи кораблями. Екіпаж уміщує п’ять людей.