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Разработанный для Украины. В Британии показали инновационный комплекс ПВО Gravehawk

Фото: Британия создала Gravehawk для Украины (Forces News)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания в среду, 12 февраля, опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk. Его создали специально для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forces News.

По данным издания, Gravehawk был разработан для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Начиная с нуля его создали за 18 месяцев. Стоимость его разработки составила 6 миллионов фунтов стерлингов, что приравнивается к более 7 млн долларов.

Министр обороны Джон Гили, который посещал штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, заявил, что эта система является "доказательством долгосрочной преданности Британии Украине в ее войне с Россией".

Фото: комплекс ПВО Gravehawk, созданный Британией для Украины (Forces News)

Что известно о Gravehawk

Как пишут журналисты, основой комплекса стали советские ракеты класса воздух-воздух Р-73, адаптированные для использования с наземной пусковой установки. К разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их данные нарез не раскрывали.

Кроме этого, пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере и это легко перевозить установку грузовиками, поездами или кораблями. Экипаж вмещает пять человек.

Подробнее об эксклюзивной разработке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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