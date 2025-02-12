Разработанный для Украины. В Британии показали инновационный комплекс ПВО Gravehawk

По данным издания, Gravehawk был разработан для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Начиная с нуля его создали за 18 месяцев. Стоимость его разработки составила 6 миллионов фунтов стерлингов, что приравнивается к более 7 млн долларов.

Министр обороны Джон Гили, который посещал штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, заявил, что эта система является "доказательством долгосрочной преданности Британии Украине в ее войне с Россией".

Фото: комплекс ПВО Gravehawk, созданный Британией для Украины (Forces News)

Что известно о Gravehawk

Как пишут журналисты, основой комплекса стали советские ракеты класса воздух-воздух Р-73, адаптированные для использования с наземной пусковой установки. К разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их данные нарез не раскрывали.

Кроме этого, пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере и это легко перевозить установку грузовиками, поездами или кораблями. Экипаж вмещает пять человек.