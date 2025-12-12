До розробки економічного плану для України залучили BlackRock, - Свириденко

Вона розповіла, що українські урядовці провели онлайн-зустріч із зятем американського лідера Джаредом Кушнером, спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, президентом Світового банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

"Створено спільну робочу групу. Її першочерговим завданням є розробка плану дій у найкоротші терміни", - зазначила Свириденко.

Прем'єр підкреслила, що українська сторона готова працювати настільки активно, наскільки до цього готові американські колеги.

За її словами, економічні плани мають усі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють "залізобетонні" гарантії безпеки, про які заявляли на зустрічі представники США.

BlackRock

Варто зауважити, що BlackRock - одна з найбільших у світі інвестиційних компаній, заснована 1988 року, що базується в Нью-Йорку. Вона управляє більш ніж 13 трлн доларів активів по всьому світу і має представництва в десятках країн.

Компанія спеціалізується на управлінні активами інституційних і приватних інвесторів: пенсійних і страхових фондів, суверенних фондів, а також клієнтів, які вкладають кошти через ETF та інші інвестиційні продукти.