ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розраховуємо на ЄС. Кулеба закликав створити спецтрибунал щодо агресії проти України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 жовтня 2022 22:14
Розраховуємо на ЄС. Кулеба закликав створити спецтрибунал щодо агресії проти України Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наразі найкращим способом притягти Росію до відповідальності за її злочини є створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Європейська рада висловила підтримку нашим зусиллям щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України. Я вітаю цей крок. Найкращий спосіб діяти - це створити спеціальний трибунал щодо злочинів агресії проти України. Ми розраховуємо на підтримку ЄС", - наголосив міністр.

Зазначимо, 21 октября Європейська рада ухвалила резолюцію, в якій підтверджується зобов'язання притягти Росію до відповідальності за злочини агресії проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Нідерландів підтримав резолюцію з закликом створення в Гаазі міжнародного трибуналу для російських військових та політичних лідерів за початок війни Росії проти України.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна представила послам тридцяти держав проект створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Евросоюз МИД Украины Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде