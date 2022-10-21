ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рассчитываем на ЕС. Кулеба призвал создать спецтрибунал по агрессии против Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 21 октября 2022 22:14
Рассчитываем на ЕС. Кулеба призвал создать спецтрибунал по агрессии против Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас наилучшим способом привлечь Россию к ответственности за ее преступления является создание спецтрибунала по агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Европейский совет выразил поддержку нашим усилиям по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины. Я приветствую этот шаг. Лучший способ действовать - это создать специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины. Мы рассчитываем на поддержку ЕС", - подчеркнул министр.

Отметим, 21 жовтня Европейский совет принял резолюцию, в которой подтверждается обязательство привлечь Россию к ответственности за преступления агрессии против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Нидерландов поддержал резолюцию с призывом создания в Гааге международного трибунала для российских военных и политических лидеров за начало войны России против Украины.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина представила послам тридцати государств проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Евросоюз МЗС Война России против Украины
NEWS
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет