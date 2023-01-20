Розповів Зеленському про плани Росії. Директор ЦРУ знову таємно приїжджав до Києва, - WP

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.

Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

До слова, у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker і ракети для HIMARS.

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