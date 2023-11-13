Розповів про фронт. Залужний переговорив з командувачем армії США

Залужний зазначив, що під час розмови він детально розповів про обстановку на фронті.

"Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована, - підкреслив він.

Головнокомандувач також пояснив, що попри напружену ситуацію, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

"З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА", - сказав Залужний.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ обговорив з командувачем армії США питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку.

Протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Також домоглися незначного посилення на лівому березі Херсонської області.

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