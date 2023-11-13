RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рассказал о фронте. Залужный переговорил с командующим армией США

Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В частности обсудили ситуацию на украинском фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ в Telegram.

Залужный отметил, что во время разговора он подробно рассказал об обстановке на фронте.

"Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая, - подчеркнул он.

Главнокомандующий также пояснил, что несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

"С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА", - сказал Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ обсудил с командующим армии США вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении.

Противовоздушная оборона уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, ВСУ продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также добились незначительного усиления на левом берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВалерий ЗалужныйВойна России против Украины