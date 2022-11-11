Розповідав про "неонацистів" та "київський режим". На Закарпатті виявили агента РФ

Правоохоронцям вдалося виявити мешканця Закарпаття, який прославляв російських окупантів та заперечував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Закарпатській області.

Чоловіку повідомили про підозру в "Виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Експерти підтвердили наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України. СБУ провела обшуки та вилучила комп’ютерну техніку, засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

"Агітатор поширював меседжі про "приналежність" добровольчих батальйонів ЗСУ до "неонацистських" організацій, називав злочини російських військових "постановкою київського режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ затримала блогера, який працював на пропагандистське видання ворога "Russia Today". Він приїхав до України, аби поширювати фейки про війну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на півдні України затримали колишнього бойовика терористичного угрупування "Привид", який сподівався "залягти на дно" в Одесі.

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