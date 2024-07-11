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"Розплавлені" машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

Аномальну спеку не витримують ні люди, ні техніка (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Україну накрила аномальна спека, від якої не рятує навіть затінок. Від зависоких температур страждають не лише люди, тварини, природа, але й техніка.

РБК-Україна розповідає, як спека ускладнює життя українців.

Пошкодження машин

Дехто з українців уже відчув наслідки аномальної спеки на власному автотранспорті та поділився у соціальних мережах відповідними світлинами та відео.

"До 75 градусів нагрілось авто, яке стояло на сонці", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

Температура в машині під час спеки (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

"Від спеки у машинах плавляться панелі приладів", - наголосили у Telegram-каналі "Інсайдер UA". Уточнюється, що кадри були зроблені у місті Миколаїв.

Затримка потягів

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", спека впливає також і на рух поїздів.

"Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур (понад 50°С). Це може спричинити деформацію колій, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів", - розповіли в УЗ.

Задля уникнення непередбачуваних ситуацій та безпеки пасажирів залізничники під час спеки:

  • встановлюють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок
  • посилюють обстеження колій
  • оперативно ремонтують пошкоджене

Температурні показники під час спеки (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ додали: якщо температура рейок сягає понад 50 градусів за Цельсієм, швидкість руху поїздів зменшується.

В основному обмеження швидкості діє на відповідних ділянках 12-ї години дня до 18-ї години.

Пожежі

На тлі високих температур набагато більше працювати доводиться українським рятувальникам.

Згідно з інформацією ДСНС, суттєво почастішали випадки пожеж різного характеру. Гасити доводиться суху траву, чагарники, ліси, сміття, будівлі та навіть житлові будинки.

Пожежа хвойного настилу (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

Читайте також, як негода й спека в Україні вплинули на майбутній врожай.

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