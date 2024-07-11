"Расплавленные" машины, перегрев путей и пожары. Какую беду причиняет аномальная жара Украине

Повреждение машин

Некоторые украинцы уже ощутили последствия аномальной жары на собственном автотранспорте и поделились в социальных сетях соответствующими фотографиями и видео.

"До 75 градусов нагрелось стоящее на солнце авто", - рассказали в Telegram-канале "Дніпро Оперативний".

Температура в машине во время жары (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

"От жары в машинах плавятся приборные панели", - подчеркнули в Telegram-канале "Инсайдер UA". Уточняется, что кадры были сделаны в Николаеве.

Задержка поездов

Согласно информации "Укрзализныци", жара влияет также и на движение поездов.

"Металлические рельсы порой нагреваются до очень высоких температур (более 50°С). Это может повлечь за собой деформацию путей, а значит, серьезную опасность для движения поездов", - рассказали в УЗ.

Во избежание непредвиденных ситуаций и безопасности пассажиров железнодорожники во время жары:

устанавливают специальные посты и круглосуточно контролируют температуру рельсов

усиливают обследование путей

оперативно ремонтируют поврежденное

Температурные показатели во время жары (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ добавили: если температура рельсов достигает более 50 градусов Цельсия, скорость движения поездов уменьшается.

В основном ограничение скорости действует на соответствующих участках 12 часов дня до 18 часов.

Пожары

На фоне высоких температур гораздо больше работать приходится украинским спасателям.

Согласно информации ГСЧС, существенно участились случаи пожаров разного характера. Тушить приходится сухую траву, кустарники, леса, мусор, здания и даже жилые дома.

Пожар хвойного настила (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)