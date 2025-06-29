Розплата за Грозу? У Росії заочно засудили жінок за ліквідацію офіцера-ракетника

У Росії заочно засудили українку та росіянку за вбивство офіцера, якого вважають причетним до удару по селу Гроза на Харківщині. Тоді загинули 59 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

За даними видання, українка Марія Савоста і росіянка Олена Попова були засуджені до 18 і 24 років в'язниці за вбивство офіцера-ракетника ЗС РФ Костянтина Нагайка.

Нагайко вважається причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули 59 мирних жителів.

У матеріалах справи йдеться, що 29-річний капітан Костянтин Нагайко - командир батареї дивізіону ракетної бригади - був убитий в місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року.

За версією слідства, Савоста відправила йому посилку з "косметичним набором та іншими предметами" як новорічний подарунок. Передала посилку Попова - через третіх осіб, які залишили її на столі офіцера. Коли Нагайко розкрив упаковку, пролунав вибух.