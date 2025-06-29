Розплата за Грозу? У Росії заочно засудили жінок за ліквідацію офіцера-ракетника
У Росії заочно засудили українку та росіянку за вбивство офіцера, якого вважають причетним до удару по селу Гроза на Харківщині. Тоді загинули 59 цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
За даними видання, українка Марія Савоста і росіянка Олена Попова були засуджені до 18 і 24 років в'язниці за вбивство офіцера-ракетника ЗС РФ Костянтина Нагайка.
Нагайко вважається причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули 59 мирних жителів.
У матеріалах справи йдеться, що 29-річний капітан Костянтин Нагайко - командир батареї дивізіону ракетної бригади - був убитий в місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року.
За версією слідства, Савоста відправила йому посилку з "косметичним набором та іншими предметами" як новорічний подарунок. Передала посилку Попова - через третіх осіб, які залишили її на столі офіцера. Коли Нагайко розкрив упаковку, пролунав вибух.
Зауважимо, що про замах на Нагайку в ГУР повідомили ще 4 січня цього року. Українська розвідка розповіла, що внаслідок вибуху в російській військовій частині у критичному стані опинився капітан Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України.
Ракетний удар по селу Гроза
Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей. На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих сягла 59 людей.
Як виявилось СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до Росії.
РБК-Україна також писало, що у мережі з'явилося листування зрадників, які навели "Іскандер" на село Гроза.
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