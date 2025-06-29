Расплата за Грозу? В России заочно осудили женщин за ликвидацию офицера-ракетчика
В России заочно осудили украинку и россиянку за убийство офицера, которого считают причастным к удару по селу Гроза в Харьковской области. Тогда погибли 59 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным издания, украинка Мария Савоста и россиянка Елена Попова были приговорены к 18 и 24 годам тюрьмы за убийство офицера-ракетчика ВС РФ Константина Нагайко.
Нагайко считается причастным к удару по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей.
В материалах дела говорится, что 29-летний капитан Константин Нагайко - командир батареи дивизиона ракетной бригады - был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года.
По версии следствия, Савоста отправила ему посылку с "косметическим набором и другими предметами" в качестве новогоднего подарка. Передала посылку Попова - через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера. Когда Нагайко вскрыл упаковку, раздался взрыв.
Заметим, что о покушении на Нагайко в ГУР сообщили еще 4 января этого года. Украинская разведка рассказала, что в результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины.
Ракетный удар по селу Гроза
Напомним, 5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек. На тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.
Позже стало известно, что количество погибших достигло 59 человек.
Как оказалось СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в Россию.
РБК-Украина также писало, что в сети появилась переписка предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза.
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