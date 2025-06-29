Расплата за Грозу? В России заочно осудили женщин за ликвидацию офицера-ракетчика

В России заочно осудили украинку и россиянку за убийство офицера, которого считают причастным к удару по селу Гроза в Харьковской области. Тогда погибли 59 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По данным издания, украинка Мария Савоста и россиянка Елена Попова были приговорены к 18 и 24 годам тюрьмы за убийство офицера-ракетчика ВС РФ Константина Нагайко.

Нагайко считается причастным к удару по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей.

В материалах дела говорится, что 29-летний капитан Константин Нагайко - командир батареи дивизиона ракетной бригады - был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года.

По версии следствия, Савоста отправила ему посылку с "косметическим набором и другими предметами" в качестве новогоднего подарка. Передала посылку Попова - через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера. Когда Нагайко вскрыл упаковку, раздался взрыв.