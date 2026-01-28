Розплата через 13 років: у Львові затримали підозрюваного у вбивстві кримського мера

Правоохоронці в середу, 28 січня, затримали у Львові підозрюваного у вбивстві селищного голови Сімеїза (Крим) Кирила Костенка, яке було скоєне у 2013 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Згідно з даними слідства, підозрюваного вдалося вистежити після відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Правоохоронці встановили місце перебування фігуранта і затримали його у Львові.

Фото: підозрюваний у вбивстві кримського мера (gp.gov.ua)

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Що відомо про вбивство

Вбивство сталося 26 лютого 2013 року в Сімеїзі та було однією з найгучніших подій у Криму. Нападник заздалегідь вивчив графік і маршрут селищного голови, підготував зброю та авто.

Костенка розстріляли в автомобілі з автомата прямо у громадському місці поблизу будівлі селищної ради. Після скоєного вбивця втік і протягом тривалого часу перебував за межами України.

Згодом неподалік гори Кішка правоохоронці знайшли спалений автомобіль ВАЗ, у салоні якого лежав пошкоджений автомат. Основною версією слідства є професійна діяльність загиблого.

Справу розслідують за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).