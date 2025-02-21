Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.
Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.
Пари 1/8 фіналу в ЛЧ:
У чвертфіналі розклад такий:
Повна турнірна сітка має такий вигляд.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:
Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
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