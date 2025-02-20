Ліга чемпіонів: що треба знати напередодні останнього жеребкування
21 лютого в швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Це буде остання подібна процедура в поточному розіграші, яка визначить остаточну сітку турніру аж до фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.
Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:
- "Фейєнорд"
- "Бенфіка"
- "Брюгге"
- "Баварія"
- ПСЖ
- "Боруссія" Д
- ПСВ
- "Реал"
Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:
- "Ліверпуль"
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Інтер"
- "Атлетіко"
- "Байєр"
- "Лілль"
- "Астон Вілла"
Потенційні суперники в 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу вже розбиті по парах, які визначалися підсумковим становищем команд у турнірній таблиці загального етапу.
Тобто ми вже знаємо двох потенційних суперників для кожного клубу, який переміг у стиках:
- ПСЖ – "Ліверпуль" або "Барселона"
- "Бенфіка" – "Ліверпуль" або "Барселона"
- ПСВ – "Арсенал" або "Інтер"
- "Фейєнорд" – "Арсенал" або "Інтер"
- "Реал" – "Атлетіко" або "Байєр"
- "Баварія" – "Атлетіко" або "Байєр"
- "Брюгге" – "Лілль" або "Астон Вілла"
- "Боруссія" Д – "Лілль" або "Астон Вілла"
Під час жеребкування не буде жодних обмежень – в 1/8 фіналу можуть зіграти команди з однієї країни. Також якщо клуби зустрічалися на основному етапі, то це не завадить новим матчам. Зазначимо, що сіяні команди (розташовані праворуч) проводять матч-відповідь удома.
Жеребкування визначить сітку плей-офф аж до фіналу.
Потенційні пари 1/4 фіналу:
- Пара 1: ПСЖ / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Брюгге" / "Лілль" / "Астон Вілла"
- Пара 2: "Реал" / "Атлетіко" / "Байєр" – ПСВ / "Арсенал" / "Інтер"
- Пара 3: "Бенфіка" / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Боруссія" Д / "Лілль" / "Астон Вілла"
- Пара 4: "Баварія" / "Атлетіко" / "Байєр" – "Фейєнорд" / "Арсенал" / "Інтер"
У півфіналі переможець першої пари зіграє з переможцем другої, а найсильніші в третій і четвертій парах зустрінуться один з одним.
Переможець 1/2 фіналу з лівої частини сітки (пари 1 і 2 у півфіналі) стане номінальним господарем фіналу.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:
- 1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня
- 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня
- 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня
Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
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