Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. Определена сетка турнира вплоть до финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.
Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.
Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.
Пары 1/8 финала в ЛЧ:
В четвертьфинале расклад такой:
Полная турнирная сетка имеет такой вид.
Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:
Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Ранее рассказали обо всех новациях в жеребьевке решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.