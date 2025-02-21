Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.

Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.

Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.

Пары 1/8 финала в ЛЧ:

ПСЖ - "Ливерпуль"

"Реал" - "Атлетико"

"Фейенорд" - "Интер"

"Боруссия" Д - "Лилль"

"Брюгге" - "Астон Вилла"

ПСВ - "Арсенал"

"Бавария" - "Байер"

"Бенфика" - "Барселона"

В четвертьфинале расклад такой:

"Боруссия" Д / "Лилль" - "Бенфика" / "Барселона"

"Бавария" / "Байер" - "Фейенорд" / "Интер"

ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетико"

ПСЖ / "Ливерпуль" - "Брюгге" / "Астон Вилла"

Полная турнирная сетка имеет такой вид.

Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта

4-5 и 11-12 марта 1/4 финала: 8-9 и 15-16 апреля

8-9 и 15-16 апреля 1/2 финала: 29-30 апреля и 6-7 мая

Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.