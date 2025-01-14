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В розпал опалювального сезону підіймати питання відставки міністра - безвідповідально, - нардеп

Вівторок 14 січня 2025 13:41
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В розпал опалювального сезону підіймати питання відставки міністра - безвідповідально, - нардеп Фото: в розпал опалювального сезону підіймати питання відставки міністра - безвідповідально (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Підіймати питання відставки міністра енергетики в розпал опалювального сезону - це безвіповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата України, представника фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка.

"Сьогодні, в розпал опалювального сезону, коли величезні проблеми і внутрішні, і зовнішні в енергетичній сфері, ви подивіться, як важко у нас із транзитом газом ця ситуація розрулюється, із потенційним транзитом нафти і так далі, і в цій ситуації ставити питання про відставку міністра - це абсолютно безвідповідально", - сказав він.

Кучеренко пояснив, що ініціаторка звільнення міністра, народна депутатка Інна Совсун, має відкликати постанову щодо звільнення Галущенка.

Раніше економічний експерт та кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко заявляв, що заміна керівництва Міненерго створить ризики для енергетичної стабільності України.

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