В розпал опалювального сезону підіймати питання відставки міністра - безвідповідально, - нардеп
Підіймати питання відставки міністра енергетики в розпал опалювального сезону - це безвіповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата України, представника фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка.
"Сьогодні, в розпал опалювального сезону, коли величезні проблеми і внутрішні, і зовнішні в енергетичній сфері, ви подивіться, як важко у нас із транзитом газом ця ситуація розрулюється, із потенційним транзитом нафти і так далі, і в цій ситуації ставити питання про відставку міністра - це абсолютно безвідповідально", - сказав він.
Кучеренко пояснив, що ініціаторка звільнення міністра, народна депутатка Інна Совсун, має відкликати постанову щодо звільнення Галущенка.
Раніше економічний експерт та кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко заявляв, що заміна керівництва Міненерго створить ризики для енергетичної стабільності України.
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