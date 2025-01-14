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В разгар отопительного сезона поднимать вопрос отставки министра - безответственно, - нардеп

Вторник 14 января 2025 13:41
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В разгар отопительного сезона поднимать вопрос отставки министра - безответственно, - нардеп Фото: в разгар отопительного сезона поднимать вопрос отставки министра - безответственно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Поднимать вопрос отставки министра энергетики в разгар отопительного сезона - это безответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Украины, представителя фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко.

"Сегодня, в разгар отопительного сезона, когда огромные проблемы и внутренние, и внешние в энергетической сфере, вы посмотрите, как трудно у нас с транзитом газом эта ситуация разруливается, с потенциальным транзитом нефти и так далее, и в этой ситуации ставить вопрос об отставке министра - это абсолютно безответственно", - сказал он.

Кучеренко пояснил, что инициатор увольнения министра, народный депутат Инна Совсун, должна отозвать постановление об увольнении Галущенко.

Ранее экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко заявлял, что замена руководства Минэнерго создаст риски для энергетической стабильности Украины.

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