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Розовая жидкость на поле под Ровно оказалась химикатом: есть ли угроза для людей

Автор: Дмитрий Левицкий

Госслужба по чрезвычайным ситуациям установила происхождения розовой жидкости, которую обнаружили сегодня на поле под Ровно. Розовая жидкость оказалась агрохимикатов для борьбы с вредителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГЧСЧ.

"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказали в службе.

Эксперты провели обследование атмосферы в районе вокруг места разлива агрохимиката и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.

"Угрозы для людей нет. Специалисты ДСНС координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Ситуация на контроле", - сообщили в ГСЧС.

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РовноГСЧСхимикаты