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Рожева рідина на полі під Рівним виявилася хімікатом: чи є загроза для людей

Автор: Дмитро Левицький

Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила походження рожевої рідини, яку виявили сьогодні на полі під Рівним. Рожева рідина виявилася агрохімікатом для боротьби зі шкідниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти", - сказали в службі.

Експерти провели обстеження атмосфери в районі довкола місця розливу агрохімікату та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.

"Загрози для людей немає. Фахівці ДСНС координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини. Ситуація на контролі", - повідомили в ДСНС.

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