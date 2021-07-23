Рожева рідина на полі під Рівним виявилася хімікатом: чи є загроза для людей

Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила походження рожевої рідини, яку виявили сьогодні на полі під Рівним . Рожева рідина виявилася агрохімікатом для боротьби зі шкідниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС .

"Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти", - сказали в службі.

Експерти провели обстеження атмосфери в районі довкола місця розливу агрохімікату та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.

"Загрози для людей немає. Фахівці ДСНС координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини. Ситуація на контролі", - повідомили в ДСНС.