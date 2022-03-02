Кабмин открыл новую горячую линию по гуманитарным вопросам
Правительство Украины открыло новую горячую линию для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Она будет работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Горячая линия работает по номеру 1545. Звонки с телефонов мобильных операторов - бесплатные.
На линию можно обращаться с такими вопросами:
- проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
- повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
- эвакуация и возвращение граждан, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
- потребности в лекарствах;
- потребности в горючем;
- вопросы социальных выплат, получения пенсий;
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.
Напомним, за последние пять дней на нужды армии поступило 29 млн долларов. Большая часть этих средств поступала в криптовалюты.
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