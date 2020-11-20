Розничная торговля показала рекордный рост перед карантином выходного дня

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в октябре 2020 года вырос на 15,2% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с сентябрем текущего года зафиксирован рост на 4,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в январе-октябре 2020 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 7,6%, что сопоставимо с ростом за первый квартал (10,6%).

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-октябрь 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 17,2%), Запорожской (на 14,9%) и Черниговской (на 13,5%) областях.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 28-29 ноября.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных товаров составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года упал на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года и на 23,0% по сравнению с мартом.