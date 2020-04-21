Рост розничной торговли замедлился после начала карантина

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат зафиксировал рост торговли в марте на 6,1%

Физический объем оборота розничной торговли в Украине марте 2020 года вырос на 6,1% по сравнению с мартом прошлого года и на 4,4% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в январе-марте 2020 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 10,6%, что меньше, чем за первые два месяца года (13,5%).

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Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за первый квартал года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 15,3%), Днепропетровской (на 15,0%), Харьковской (на 14,9%) и Запорожской (на 14,8%) областях.

Отметим, физический объем оборота розничной торговли в Украине в 2019 году вырос на 10,5%, в то время как в 2018 году был зафиксирован рост на 6,2%.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.