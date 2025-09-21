Рознесли "дачу ФСБ"? В Криму скаржаться на вибухи, під ударом був санаторій "Форос"

Згідно з інформацією російських ЗМІ, о 21:11 було оголошено повітряну тривогу в тимчасово окупованому Криму. Російські канали писали про загрозу ударних БПЛА.

Російське міністерство оборони пізніше повідомило про нібито збиття українських безпілотників. Згідно із заявою росіян, 16 дронів було "збито" над Чорним морем, а ще три БПЛА "збили" безпосередньо над Кримом.

При цьому російські місцеві канали почати писати про вибухи в районі Форосу. Пізніше це ж підтвердили українські моніторингові пабліки. Попередньо, під ударом був район санаторію "Форос".

Фото: "Кримський вітер"

Цей об'єкт в Криму пов'язують із ФСБ Росії. Зокрема в цьому санаторії кілька разів відпочивав російський диктатор Володимир Путін. Також між Форосом та Ялтою знаходиться щонайменше чотири "державні дачі".

А за радянських часів "Форос" був містом відпочинку найвищих чиновників з партійної номенклатури - зокрема Генеральних секретарів. Саме там відпочивав у 1991 році Михайло Горбачов, коли у Москві ГКЧС влаштувало свій путч.

До речі, за даними російських ЗМІ ввечері 21 вересня у "Форосі" планували невідомий закритий захід. Окупаційна влада Криму вже підтвердила, що був прильот, і що можуть бути загиблі та поранені.