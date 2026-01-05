Розмріявся. Орбан хоче зняття санкцій з РФ до 2027 року

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, відомий своїми симпатіями до Росії та її диктатора Володимира Путіна, заявив, що санкції з РФ нібито можуть зняти вже до 2027 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан заявив під час своєї щорічної підсумкової пресконференції.
Орбан заявив, що розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року, після чого, на його думку, санкції проти Росії будуть скасовані, оскільки плани Європейського Союзу щодо заборони нафти та газу з РФ для Угорщини, мовляв, вкрай шкідливі.
"Ми сподіваємось, що до 2027 року нинішня військова ситуація закінчиться, встановиться збалансована нова ситуація між Росією та Україною і в результаті санкції буде знято", - заявив він.
При цьому Орбан не втримався від чергових погроз на адресу ЄС. Він заявив, що Будапешт планує подати до суду на Європейську комісію за нібито "зловживання правовою базою". Орбан з невідомих причин вважає, що санкції нібито є "торгівельним рішенням" - тобто їх, мовляв, потрібно було "погоджувати" з усіма країнами ЄС.
Нагадаємо, що 17 грудня 2025 року Європарламент підтримав план Євросоюзу щодо поступової відмови від купівлі газу в Росії, розрахований до кінця 2027 року. Тепер документ має бути формально схвалений Радою ЄС.
План Євросоюзу передбачає, що усі постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) будуть заборонені в ЄС після набуття відповідним регламентом чинності на початку 2026 року. При цьому імпорт трубопровідного газу буде поетапно припинено до 30 вересня 2027 року.
Зазначимо, трохи раніше Орбан закликав громадян підтримати його партію "Фідес" на парламентських виборах 2026 року, заявивши, що це необхідно для того, аби країна "не опинилася втягнутою у війну". При цьому партія Орбана перебуває при владі з 2010 року, а сам Орбан може бути причетний до корупційних скандалів.
А 31 грудня Орбан припустив, що у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу. При цьому, за його словами, Угорщина планує отримати велику вигоду від того, що США та Росія нормалізують відносини. За його словами, такий варіант "для нас вигідніше".