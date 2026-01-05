Розмріявся. Орбан хоче зняття санкцій з РФ до 2027 року

Орбан заявив, що розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року, після чого, на його думку, санкції проти Росії будуть скасовані, оскільки плани Європейського Союзу щодо заборони нафти та газу з РФ для Угорщини, мовляв, вкрай шкідливі.

"Ми сподіваємось, що до 2027 року нинішня військова ситуація закінчиться, встановиться збалансована нова ситуація між Росією та Україною і в результаті санкції буде знято", - заявив він.

При цьому Орбан не втримався від чергових погроз на адресу ЄС. Він заявив, що Будапешт планує подати до суду на Європейську комісію за нібито "зловживання правовою базою". Орбан з невідомих причин вважає, що санкції нібито є "торгівельним рішенням" - тобто їх, мовляв, потрібно було "погоджувати" з усіма країнами ЄС.