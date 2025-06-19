"Розмовне шоу для Трампа". У Зеленського пройшлися по нових заявах Путіна

"Учора суб'єкт Путін влаштував розмовне шоу спеціально для президента Трампа і провів пресконференцію у зручний для перегляду за океаном час. Суб'єкт нав'язливо і нахабно повторив свої вимоги фактичної капітуляції України", - наголосив Подоляк.

Він нагадав, що Путін допустив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом тільки за умови згоди Заходу на капітуляцію України.

Подоляк підкреслив, що вікно можливостей для домовленостей із Росією, яке у США вважали відкритим, Кремль демонстративно закрив.

За словами радника керівника ОП, Путін продовжує ірраціонально вірити в можливість домогтися повної перемоги над Україною. При цьому впевненості йому додає посилення ракетно-дронових атак на мирних українців.

"Очевидно, що без істотного посилення української протиповітряної оборони сучасними західними системами, а також без збільшення ракетних можливостей України, повернути росіян на переговорний трек буде дуже складно", - підкреслив він.