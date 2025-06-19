"Разговорное шоу для Трампа". У Зеленского прошлись по новым заявлениям Путина

"Вчера субъект Путин устроил разговорное шоу специально для президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом только при условии согласия Запада на капитуляцию Украины.

Подоляк подчеркнул, что окно возможностей для договоренностей с Россией, которое в США считали открытым, Кремль демонстративно закрыл.

По словам советника руководителя ОП, Путин продолжает иррационально верить в возможность добиться полной победы над Украиной. При этом уверенности ему добавляет усиление ракетно-дроновых атак на мирных украинцев.

"Очевидно, что без существенного усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами, а также без увеличения ракетных возможностей Украины, вернуть россиян на переговорный трек будет очень сложно", - подчеркнул он.