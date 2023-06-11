Розмовляли про гарантії безпеки. Зеленський поговорив з Дудою перед його зустріччю з Макроном і Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польским колегою Анджеєм Дудою - той невдовзі обговорить гарантії безпеки для України з лідерами Франції та Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського в Telegram.
Президенти обговорили очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, подальші першочергові потреби для фронту, а також торкнулись теми гарантій безпеки для України.
"Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію", - написав Зеленський.
Завтра, 12 червня, президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда проведуть в Парижі зустріч у форматі Веймарського трикутника.
Очікується, що вони обговорять російську агресію в Україні, а також гарантії безпеки для нашої країни напередодні саміту НАТО в липні.
Зеленський раніше заявляв, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані на папері. Це потрібно для того, щоб через деякий час лідери країн-союзників не почали відмовляти у допомозі Україні на війні проти Росії.
На думку колишнього голови НАТО Андерс Расмуссен, якщо на саміті в Вільнюсі Україні не нададуть реальних гарантій безпеки, то деякі країни (такі як Польща чи країни Балтії), теоретично, можуть ввести в Україну свої війська для допомоги у війні.
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