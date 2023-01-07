Розмова проста. Україна вступить до ЄС й НАТО після перемоги у війні, - Пристайко

НАТО, є найкращим захистом для України, однак вступ у нього відбудеться лише після перемоги у війні проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на посла України в Британії Вадима Пристайка в інтерв'ю Newsweek .

За словами Пристайка, Україна запропонувала Київський договір про безпеку як тимчасовий механізм забезпечення безпеки країни, поки наша країна просувається до членства Альянсу.

"Наша розмова з рештою світу - принаймні із західним світом - має бути дуже легкою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу і НАТО. І все", - сказав посол України в Британії.