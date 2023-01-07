Разговор простой. Украина вступит в ЕС и НАТО после победы в войне, - Пристайко

НАТО является лучшей защитой для Украины, однако вступление в него состоится только после победы в войне против России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью Newsweek.
По словам Пристайко, Украина предложила Киевский договор о безопасности как временный механизм обеспечения безопасности страны пока наша страна продвигается к членству Альянса.
"Наш разговор с остальным миром - по крайней мере с западным миром - должен быть очень легким. Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО. И все", - сказал посол Украины в Британии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, лидеры Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению нашей страны уже на следующем саммите Украина-ЕС.
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