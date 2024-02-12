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Розмитнення авто, онлайн-шлюб і не тільки. Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії"

Фото: у "Дії" з'являться вісім нових послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом у застосунку "Дія" з'являться вісім нових послуг. Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі - понад сотні послуг. 

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом у "Дії" з’являться такі послуги:

  • Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.
  • Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.
  • Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.
  • Кабінет пацієнта і медичні пуші. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через "Дію", а потім вибрати лікаря та підписати декларацію.  Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у "Дію". 
  • Відкритий код "Дії". Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.
  • Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати та дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.
  •  "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.
  • "Дія" для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів "Дії" з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Нагадаємо, у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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