Розмитнення авто, онлайн-шлюб і не тільки. Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії"

Нагадаємо, у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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