Растаможка авто, онлайн-брак и не только. Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії"

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время у "Дії" появятся следующие услуги:
Растаможка авто. Это один из самых долгожданных сервисов, который сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым, без субъективных решений со стороны таможни и человеческого фактора. Для расчета цены будут учитываться только устоявшиеся характеристики, на которые не может повлиять таможенник.
Онлайн-брак. Благодаря услуге украинцы смогут жениться даже не выходя из дома. Или даже если находятся в разных городах со своими любимыми.
Сервисы для ветеранов. Предоставят возможность получить онлайн-статус участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.
Кабинет пациента и медицинские пуши. Сервис позволит зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) через "Дію", а затем выбрать врача и подписать декларацию. Кроме того, сообщения от ЕСОЗ будут поступать еще и в "Дії".
Открытый код "Дії". Поможет экспортировать приложение в другие страны и сопровождать его интеграцию. Кроме того, позволит IT-сообществу присоединиться к анализу кода и предлагать изменения или улучшения.
Больше документов в приложении. В частности, образовательные аттестаты и дипломы, актовые записи гражданского состояния о рождении, смене имени, браке и разводе. Кроме свидетельства о рождении ребенка, у родителей будет отображаться и собственно, а также детей старше 18 лет.
"Дія.Підпис" для юридических лиц. Самая защищенная электронная подпись станет доступна и для бизнеса. Это поможет ускорить процессы и сделать прозрачными действия предпринимателей.
"Дія" для партнеров. Новый сценарий интеграции, который позволит партнерам авторизовать пользователей "Дії" с получением ФИО, номера телефона и почты.