Розмиті дороги та пошкоджені мости: у Львівській області борються з наслідками негоди

Негода підтопила населені пункти у Львівській області. Найважча ситуація у селищі Східниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
Так, у Східниці через активні зливи з берегів вийшла річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра, по всій протяжності розмиті береги. У селищі затоплені 6 вулиць, 100 будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.
Фото: у Львівській області борються з наслідками негоди (lv.dsns.gov.ua)
Частина населеного пункту залишилася без газу та водопостачання. Рятувальники евакуювали 45 осіб, серед яких 8 дітей. Також пошкоджено три мости у сусідніх селах, тому до 16 населених пунктів немає проїзду.
У населених пунктах Підгородці та Урич Стрийського району підмило дорогу. З заповідника Тустань евакуювали 60 людей, серед них 44 дітей. Там проходив чемпіонат зі спортивного туризму.
За даними ОВА, жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, рятувальні роботи тривають.
Активні дощі затопили селище Східниця у Львівській області. Через опади місцева річка вийшла з берегів. В області підтоплені будинки місцевих жителів, інші будівлі, дороги та пошкоджені мости.
За прогнозами синоптиків, найближчими днями Україну підмочать дощі, у деяких регіонах сьогодні очікують зливи, гроза та навіть град.
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