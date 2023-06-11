Розмиті дороги та пошкоджені мости: у Львівській області борються з наслідками негоди

Так, у Східниці через активні зливи з берегів вийшла річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра, по всій протяжності розмиті береги. У селищі затоплені 6 вулиць, 100 будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.

Фото: у Львівській області борються з наслідками негоди (lv.dsns.gov.ua)

Частина населеного пункту залишилася без газу та водопостачання. Рятувальники евакуювали 45 осіб, серед яких 8 дітей. Також пошкоджено три мости у сусідніх селах, тому до 16 населених пунктів немає проїзду.

У населених пунктах Підгородці та Урич Стрийського району підмило дорогу. З заповідника Тустань евакуювали 60 людей, серед них 44 дітей. Там проходив чемпіонат зі спортивного туризму.

За даними ОВА, жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, рятувальні роботи тривають.

Негода у Львівській області

Активні дощі затопили селище Східниця у Львівській області. Через опади місцева річка вийшла з берегів. В області підтоплені будинки місцевих жителів, інші будівлі, дороги та пошкоджені мости.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями Україну підмочать дощі, у деяких регіонах сьогодні очікують зливи, гроза та навіть град.

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