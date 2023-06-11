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Размытые дороги и поврежденные мосты: во Львовской области борются с последствиями непогоды

Фото: во Львовской области борются с последствиями непогоды (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода подтопила населенные пункты во Львовской области. Самая тяжелая ситуация в поселке Сходница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Так, в Сходнице из-за активных ливней с берегов вышла река Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 метра, по всей протяженности размыты берега. В поселке затоплены 6 улиц, 100 домов, 10 отелей, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов.

Фото: во Львовской области борются с последствиями непогоды (lv.dsns.gov.ua)

Часть населенного пункта осталась без газа и водоснабжения. Спасатели эвакуировали 45 человек, среди которых 8 детей. Также повреждены три моста в соседних селах, поэтому в 16 населенных пунктов нет проезда.

В населенных пунктах Подгородцы и Урич Стрыйского района подмыло дорогу. Из заповедника Тустань эвакуировали 60 человек, в том числе 44 детей. Там проходил чемпионат по спортивному туризму.

По данным ОВА, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая, спасательные работы продолжаются.

Непогода во Львовской области

Активные дожди затопили поселок Сходница во Львовской области. Из-за осадков местная река вышла из берегов. В области подтоплены дома местных жителей, другие постройки, дороги и поврежденные мосты.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Украину подмочат дожди, в некоторых регионах сегодня ожидаются ливни, гроза и даже град.

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Вячеслав НегодаЛьвовская область