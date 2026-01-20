Розміщення військ у Гренландії спровокувало торговий конфлікт між Європою і США

Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером припустив, що міг бути дезінформований щодо мети розміщення європейських військових у Гренландії, що вплинуло на рішення про введення тарифів проти низки країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Sky News.
Президент США Дональд Трамп міг отримати спотворену інформацію про цілі розміщення європейських військових підрозділів у Гренландії.
За даними журналістів, саме це стало однією з причин ухвалення рішення про введення тарифів проти окремих держав.
У розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський лідер припустив, що відомості про характер військової присутності на острові могли бути неправильними.
Повідомляється, що глава Білого дому сприйняв розгортання європейських військових у Гренландії як потенційну провокацію.
На цьому тлі було запроваджено торговельні мита щодо країн, які направили свої контингенти на острів.
Рішення розглядалося як відповідь на дії, які у Вашингтоні визнали загрозою інтересам США.
Під час бесіди британська сторона намагалася скоригувати сприйняття ситуації. За даними Sky News, Стармер наполягав на тому, що присутність військових має інший характер і не спрямована проти Сполучених Штатів.
"Стармер намагався переконати Трампа, що військове розгортання стосується вирішення проблем безпеки США, а не протидії американським загрозам", - додає Sky News.
Нагадуємо, що влада США пояснила, що увага до Гренландії розглядається як частина довгострокової стратегії національної безпеки, пов'язаної з розвитком ситуації в Європі та Арктиці, а також із триваючою війною в Україні.
Зазначимо, що в столиці Гренландії, Нууку, зафіксовано різке зростання попиту на товари для виживання і продукти тривалого зберігання, що пов'язано зі стурбованістю жителів можливим втручанням з боку США.