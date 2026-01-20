Розміщення військ у Гренландії спровокувало торговий конфлікт між Європою і США

Президент США Дональд Трамп міг отримати спотворену інформацію про цілі розміщення європейських військових підрозділів у Гренландії.

За даними журналістів, саме це стало однією з причин ухвалення рішення про введення тарифів проти окремих держав.

У розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський лідер припустив, що відомості про характер військової присутності на острові могли бути неправильними.

Реакція Білого дому

Повідомляється, що глава Білого дому сприйняв розгортання європейських військових у Гренландії як потенційну провокацію.

На цьому тлі було запроваджено торговельні мита щодо країн, які направили свої контингенти на острів.

Рішення розглядалося як відповідь на дії, які у Вашингтоні визнали загрозою інтересам США.

Позиція Лондона

Під час бесіди британська сторона намагалася скоригувати сприйняття ситуації. За даними Sky News, Стармер наполягав на тому, що присутність військових має інший характер і не спрямована проти Сполучених Штатів.

"Стармер намагався переконати Трампа, що військове розгортання стосується вирішення проблем безпеки США, а не протидії американським загрозам", - додає Sky News.