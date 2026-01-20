RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Размещение войск в Гренландии спровоцировало торговый конфликт между Европой и США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером допустил, что мог быть дезинформирован о целях размещения европейских военных в Гренландии, что повлияло на решение о введении тарифов против ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News.

Президент США Дональд Трамп мог получить искаженную информацию о целях размещения европейских военных подразделений в Гренландии.

По данным журналистов, именно это стало одной из причин принятия решения о введении тарифов против отдельных государств.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер допустил, что сведения о характере военного присутствия на острове могли быть неверными.

Реакция Белого дома

Сообщается, что глава Белого дома воспринял развертывание европейских военных в Гренландии как потенциальную провокацию.

На этом фоне были введены торговые пошлины в отношении стран, которые направили свои контингенты на остров.

Решение рассматривалось как ответ на действия, которые в Вашингтоне сочли угрозой интересам США.

Позиция Лондона

Во время беседы британская сторона пыталась скорректировать восприятие ситуации. По данным Sky News, Стармер настаивал на том, что присутствие военных носит иной характер и не направлено против Соединенных Штатов.

"Стармер пытался убедить Трампа, что военное развертывание касается решения проблем безопасности США, а не противодействия американским угрозам", – добавляет Sky News.

Напоминаем, что власти США пояснили, что внимание к Гренландии рассматривается как часть долгосрочной стратегии национальной безопасности, связанной с развитием ситуации в Европе и Арктике, а также с продолжающейся войной в Украине.

Отметим, что в столице Гренландии, Нууке, отмечен резкий рост спроса на товары для выживания и продукты длительного хранения, что связано с обеспокоенностью жителей возможным вмешательством со стороны США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГренландия