Размещение войск в Гренландии спровоцировало торговый конфликт между Европой и США

Президент США Дональд Трамп мог получить искаженную информацию о целях размещения европейских военных подразделений в Гренландии.

По данным журналистов, именно это стало одной из причин принятия решения о введении тарифов против отдельных государств.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер допустил, что сведения о характере военного присутствия на острове могли быть неверными.

Реакция Белого дома

Сообщается, что глава Белого дома воспринял развертывание европейских военных в Гренландии как потенциальную провокацию.

На этом фоне были введены торговые пошлины в отношении стран, которые направили свои контингенты на остров.

Решение рассматривалось как ответ на действия, которые в Вашингтоне сочли угрозой интересам США.

Позиция Лондона

Во время беседы британская сторона пыталась скорректировать восприятие ситуации. По данным Sky News, Стармер настаивал на том, что присутствие военных носит иной характер и не направлено против Соединенных Штатов.

"Стармер пытался убедить Трампа, что военное развертывание касается решения проблем безопасности США, а не противодействия американским угрозам", – добавляет Sky News.