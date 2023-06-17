Розміщення ядерної зброї в Білорусі слід сприймати "дуже серйозно", - Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі треба сприймати "дуже і дуже серйозно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
В інтерв'ю виданню Пристайко заявив, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей. Він наголосив, що таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати весь світ.
"Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо", - заявив посол.
Також він зазначив, що зараз Україна добре оснащена, щоб протистояти такій загрозі, оскільки має системи ППО від союзників.
Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ядерні боєприпаси.
Вчора Путін заявив, що переміщення вже розпочалось і перша ядерна зброя вже розташована в Білорусі. Однак "Беларускі Гаюн" заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.
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