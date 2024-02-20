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Розмір чергового траншу МВФ збільшувати не планують

Фото: МВФ виділить Україні близько 900 млн доларів (imf.org)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Розмір чергового, четвертого траншу для України за програмою розширеного фінансування (EFF) збільшувати не планується - він залишиться на рівні 900 млн доларів.

За інформацією джерела, знайомого із планами роботи місії МВФ, яка до кінця тижня проходить у Варшаві, транш залишиться на рівні 900 млн доларів.

Як зазначається в публікації, на сьогоднішній день Україна виконала всі три "структурні маяки", що дає підстави на позитивну оцінку та виділення наступного траншу.

Але, за оцінкою голови аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, в умовах відсутності зовнішнього фінансування розмір траншу варто було збільшити.

"Навіть якщо гроші від США будуть, то очевидно, що не дуже скоро. Тому мало б сенс говорити про великі виплати найближчим траншем від МВФ. Це допомогло б у поточній ситуації, бо у нас у січні-лютому дуже маленька міжнародна допомога. Все одно наступний транш планується на 2,2 мільярди", - заявив він.

Місія МВФ

Нагадаємо, місія МВФ працює у Варшаві з 17 лютого разом із делегацією України. Результатом третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) стане виділення МВФ траншу Україні на 890 млн доларів.

Угода України з МВФ програмою EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року понад 5 млрд доларів.

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