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Размер очередного транша МВФ увеличивать не планируют

Фото: МВФ выделит Украине около 900 млн долларов (imf.org)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Размер очередного, четвертого транша для Украины по программе расширенного финансирования (EFF) увеличивать не планируется - он останется на уровне 900 млн долларов.

По информации источника, знакомого с планами работы миссии МВФ, которая до конца недели проходит в Варшаве, транш останется на уровне 900 млн долларов.

Как отмечается в публикации, на сегодняшний день Украина выполнила все три "структурных маяка", что дает основания на позитивную оценку и выделение следующего транша.

Но по оценке главы аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, в условиях отсутствия внешнего финансирования размер транша стоило увеличить.

"Даже если деньги от США будут, то очевидно, что не очень скоро. Поэтому имело бы смысл говорить о больших выплатах по ближайшему траншу от МВФ. Это помогло бы в текущей ситуации, потому что у нас в январе-феврале очень маленькая международная помощь. Все равно следующий транш планируется на 2,2 миллиарда", - заявил он.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работает в Варшаве с 17 февраля вместе с делегацией Украины. Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине на 890 млн долларов.

Соглашение Украины с МВФ программе EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

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МВФНациональный банк Украины