Размер очередного транша МВФ увеличивать не планируют

По информации источника, знакомого с планами работы миссии МВФ, которая до конца недели проходит в Варшаве, транш останется на уровне 900 млн долларов.

Как отмечается в публикации, на сегодняшний день Украина выполнила все три "структурных маяка", что дает основания на позитивную оценку и выделение следующего транша.

Но по оценке главы аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, в условиях отсутствия внешнего финансирования размер транша стоило увеличить.

"Даже если деньги от США будут, то очевидно, что не очень скоро. Поэтому имело бы смысл говорить о больших выплатах по ближайшему траншу от МВФ. Это помогло бы в текущей ситуации, потому что у нас в январе-феврале очень маленькая международная помощь. Все равно следующий транш планируется на 2,2 миллиарда", - заявил он.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работает в Варшаве с 17 февраля вместе с делегацией Украины. Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине на 890 млн долларов.

Соглашение Украины с МВФ программе EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.