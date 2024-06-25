Кабмін дозволив операторам з розмінування бронювати всіх своїх саперів
Сертифіковані оператори з розмінування можуть забронювати від мобілізації 100% саперів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний наголосив, що від гуманітарного розмінування залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі.
У відомстві наголосили, що рішення Кабміну передбачає бронь для саперів сертифікованого оператора, які входять до складу груп:
- нетехнічного обстеження;
- технічного обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контролю якості.
Мова про цивільних, які пройшли базову підготовку для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів у полях. Їх можуть забронювати незалежно від військово-облікової спеціальності, віку та військового звання.
"Бронування може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботу з гуманітарного розмінування", - уточнили у Мінекономіки.
Що передувало
Нагадаємо, в Україні передбачили бронювання від мобілізації для працівників низки підприємств.
Зокрема, нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що 90% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій можуть отримати броню.
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