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Розмінування України. Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів дозволив підрозділам ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі таких операторів близько 35. Очікується, що їх буде набагато більше.

"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якнайшвидше очистити Україну від мінного сміття", - додав прем'єр.

Розмінування України

Зазначимо, через вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація у деокупованих регіонах.

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Також нещодавно ми повідомляли, що в Україні створили Корпусу демінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5 тисяч фахівців.

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Кабінет Міністрів УкраїниДСНСДенис ШмигальВійна в Україні