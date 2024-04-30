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Разминирование Украины. Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров разрешил подразделениям ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еще одно решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Разрешаем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время таких операторов около 35. Ожидается, что их будет гораздо больше.

"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - добавил премьер.

Разминирование Украины

Отметим, из-за вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация в деоккупированных регионах.

В апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Также недавно мы сообщали, что в Украине создали Корпуса деминеров. Задания на деоккупированных территориях будут выполнять 5 тысяч специалистов.

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Кабинет Министров УкраиныГСЧСДенис ШмыгальВойна в Украине