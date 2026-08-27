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Для разминирования и спасения: Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров

20:11 27.08.2026 Чт
1 мин
Стокгольм передаст суда в их нынешнем техническом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Для разминирования и спасения: Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров Фото: шведское судно береговой охраны (Getty Images)
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Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров береговой охраны Они будут помогать спасателям проводить спасательные операции на воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Швеции.

Скоростные катера передадут непосредственно Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Все суда поступят в их нынешнем техническом состоянии.

"Швеция поддерживает Украину на многих фронтах и теперь еще больше укрепляет морские возможности Украины", - заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Он отметил, что эта помощь усилит возможности Украины по буксировке, разминированию и транспортировке.

Напомним, Италия и Франция готовят для Украины новый пакет военной помощи. Согласно данным итальянских СМИ, в него войдут четыре новейших батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики Aster 30 и семь дальнобойных радаров.

Отметим, Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призвали Еврокомиссию возобновить работу по передаче Украине замороженных активов РФ. Они призвали разработать механизмы, позволяющие обойти бельгийское вето.

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина получила дополнительные ракеты к Patriot, комплексы Crotale и ракеты AIM.

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