Для разминирования и спасения: Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров

Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров береговой охраны Они будут помогать спасателям проводить спасательные операции на воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Швеции.

Скоростные катера передадут непосредственно Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Все суда поступят в их нынешнем техническом состоянии.

"Швеция поддерживает Украину на многих фронтах и теперь еще больше укрепляет морские возможности Украины", - заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Он отметил, что эта помощь усилит возможности Украины по буксировке, разминированию и транспортировке.

Напомним, Италия и Франция готовят для Украины новый пакет военной помощи. Согласно данным итальянских СМИ, в него войдут четыре новейших батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики Aster 30 и семь дальнобойных радаров.