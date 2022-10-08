Розмалював та запустив салют: в Молдові росіянин познущався з посольства Росії

В Молдові росіянин розмалював посольство Росії в Кишиневі. Після цього запустив біля будівлі салют.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ziarul de Gardă .

"40-річний чоловік з Росії вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він розмалював ворота посольства графіті, запустив феєрверк біля будівлі та повісив шматок синьо-білої тканини на металевий лом", - заявив пресофіцер департаменту поліції Кишинева Ніна Дубовка.

Під час затримання росіянин чинив опір, однак пізніше на нього все ж одягнули наручники. Наразі він заарештований на 72 години й перебуває під слідством у кримінальній справі "за хуліганство".